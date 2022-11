Ucraina: Zelensky, occorre escludere la Russia dall'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve essere esclusa dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), perché bisogna isolare il più possibile l'aggressore per trovare una via d'uscita dalle crisi globali. E' quanto dichiarato dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che è intervenuto oggi all'Assemblea parlamentare dell'Osce. "Vi esorto a fare tutto il possibile affinché l'Osce sia tra coloro che sono veramente in grado di fermare il terrore e contribuire a portare gli assassini russi alla responsabilità. (...) Esorto a estendere il principio e la buona fede all'architettura procedurale dell'assemblea e all'Osce nel suo insieme. È giunto il momento di questa riforma", ha affermato Zelensky. Al riguardo, il presidente ucraino ha aggiunto che la Russia non è un Paese che considera proposte di pace, e Mosca non crede che avere delle organizzazioni congiunte in Europa "sia un valore". Al parere di Zelensky, la Russia "non rispetta la Croce Rossa" e non le interessa che un'organizzazione "ha lavorato per più di cento anni". (Kiu)