Imprese: a Cy4Gate premio Industria Felix

- Cy4Gate, società attiva nel mercato cyber a 360 gradi, comunica che le è stato attribuito il premio Industria Felix tra le top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore innovativi. Il prestigioso riconoscimento - si legge in una nota - è stato consegnato a Emanuele Galtieri, amministratore delegato di Cy4Gate, in occasione del 45esimo evento, terza edizione nazionale del Premio Industria Felix, tenutosi a Roma presso l’Università Luiss Guido Carli nella prestigiosa Aula Magna Mario Arcelli, alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero delle Imprese e del made in Italy, Fausta Bergamotto. L’evento è stato organizzato da "Il Sole24Ore - Industria Felix Magazine", in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli e la società Cerved. L’evento ha potuto contare sul sostegno di Confindustria, sul patrocinio di Simest e sulla partnership istituzionale della Regione Puglia. Il Comitato Scientifico ha reputato Cy4Gate meritevole dell’aggiudicazione dell’"Alta Onorificenza di Bilancio" a conclusione di una attività di analisi e valutazione dell’estesa indagine realizzata da Cerved, maggiore agenzia di rating in Italia, che ha preso in esame un campione di 786 mila Società di capitale con sede legale in Italia, ritenute particolarmente performanti a livello gestionale nonché affidabili a livello finanziario. (segue) (Com)