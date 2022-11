Torino: Radicali organizzano per domani un incontro per parlare delle proteste in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà domani alle 18, presso la sede Torinese dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta di via San Dalmazzo 9bis, un incontro di approfondimento sulle proteste in Iran che vedrà la partecipazione di Gianni Vernetti, editorialista de 'La Repubblica' e Mariano Giustino, corrispondente di Radio Radicale. L'incontro verrà moderato da Patrizia De Grazia, Coordinatrice dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta. "Secondo i dati Onu, dall'inizio delle proteste, il 16 settembre scorso, ci sono stati più di 14.000 mila arresti, centinaia di città in rivolta e più di 300 morti fra cui 40 bambini - spiegano dall'Associazione -. L'occasione è utile a capire la portata delle proteste in corso, il ruolo delle giovani generazioni, e i possibili scenari futuri", hanno concluso.(Rpi)