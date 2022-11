El Salvador: nuova offensiva sicurezza, accerchiare i centri abitati per prelevare i capi criminali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per aumentare il successo di questa fase abbiamo preso parte di quanto imparato a Comasagua, perché ci siamo resi conto che accerchiare i delinquenti ci permette di prelevarli senza che possano fuggire nelle montagne, in altre comunità o in altre città. Praticamente, devono aspettare di rimanere dentro e aspettare che li si prenda", ha precisato il presidente. Lo stesso trattamento, ha assicurato Bukele, viene riservato a coloro che pensano di aiutare i criminali a sopravvivere all'assedio. "Se qualcuno vuole fornire loro armi, cibo, munizioni, cellulari, soldi, chip o quanto viene usato per spaventare la popolazione, saranno intercettati" e sottoposti alle pene previste dalla legge. "La quinta fase è la fase dell'estrazione dei criminali che ancora si nascondono. Ne rimangono ancora e dobbiamo prelevarli", ha sottolineato il presidente spiegando che queste operazioni potranno coinvolgere fino a 14 mila militari. (segue) (Mec)