El Salvador: nuova offensiva sicurezza, accerchiare i centri abitati per prelevare i capi criminali (4)

- Ma più di tutti fa notizia il numero di arresti compiuti negli ultimi mesi, "oltre 58 mila boss criminali", ha spiegato Buekele. La strategia che ha conosciuto una robusta accelerata con lo Stato di emergenza decretato a fine marzo, dopo una ondata di violenze che ha portato a 80 omicidi in tre giorni. "In otto mesi, grazie a Dio, stiamo sconfiggendo le bande. Di fatto stiamo vincendo in una maniera che nessun esperto avrebbe pronosticato", segnala Bukele che sempre più spesso pubblica sulle reti sociali messaggi che rivendicano giornate chiuse con "zero omicidi". La "gente non ha paura dello stato di emergenza come dicono alcuni media internazionali, come dicono alcune organizzazioni non governative", sottolinea Bukele che rivendica i risultati di sondaggi che ne certificano la popolarità, fino al 95 per cento, pur senza un parere diretto sulla strategia di sicurezza. (segue) (Mec)