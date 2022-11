Ucraina: Borrell, non possiamo non preoccuparci della guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non possiamo non essere preoccupati per quello che accade in Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, intervenendo al Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo. "Come possiamo non preoccuparci di ciò che sta accadendo in Ucraina? Se guardate una mappa dell'Europa di notte, vedrete che tutta l'Europa è illuminata e che c'è un grande punto nero dove non ci sono luci. È l'Ucraina", ha dichiarato. "Un terzo della popolazione non ha accesso all'elettricità. Le bombe russe minacciano di distruggere completamente la produzione di elettricità, che significa riscaldamento nel cuore dell'inverno. Siamo preoccupati e occupati da ciò che sta accadendo in Ucraina", ha aggiunto. (Spm)