Covid: Letta, non abbassare la guardia su campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna vaccinale e il non abbassare la guardia assolutamente fa parte dell'impegno di tutti noi. Chiedo al governo che ci sia una attenzione particolare e che venga rilanciato nel Paese questo forte messaggio legato alla campagna vaccinale, di essere tutti in grado di fare la nostra parte perché il pericolo è ancora lì". Lo ha detto, in merito al Covid-19, il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella sua relazione alla Direzione nazionale. (Rin)