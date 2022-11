Cultura: assessore Roma, grazie a Melandri per importante lavoro al Maxxi, buon lavoro a Giuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero ringraziare Giovanna Melandri per l'importante lavoro portato avanti in questi anni alla testa del Maxxi. Lo ha dichiarato l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Un decennio nel corso del quale ha proiettato il Museo sulla scena dell'arte internazionale, dando vita a Roma a un polo culturale innovativo e aperto alla città e contribuendo a impostarne l'evoluzione e l'allargamento. Una grande opera realizzata nell'interesse della Cultura, della Capitale e dei suoi cittadini. A lei il mio in bocca al lupo per le nuove attività che vorrà intraprendere. Ad Alessandro Giuli, prossimo presidente del Maxxi, i miei migliori auguri di buon lavoro alla testa di una delle istituzioni museali più importanti e di prestigio della nostra città", ha concluso Gotor.(Com)