Speciale difesa: Azerbaigian, continuano le attività di sminamento nei territori del Paese

- Il 21 novembre, a seguito delle attività di sminamento condotte dalle unità di genieri dell'esercito dell'Azerbaigian, un campo di mine antiuomo di fabbricazione armena, posato da distaccamenti armati armeni illegali, è stato rilevato nella direzione settentrionale dell'altura di Saribaba. Informati delle mine rilevate il comando delle forze di pace russe e il Centro di monitoraggio congiunto turco-russo. Gli stessi sono stati anche invitati nel territorio per ispezionare il campo minato. A seguito delle misure di sminamento adottate nell'area, nel 2021 sono state rilevate e neutralizzate, nel rispetto delle norme di sicurezza, 350 mine antiuomo Pmn-E prodotte in Armenia. Le unità ingegneri-genieri dell'esercito dell'Azerbaigian continuano le attività di sminamento dei territori dell'Azerbaigian. Sono 3.336 i cittadini dell'Azerbaigian uccisi a causa dell'esplosione di mine e ordigni inesplosi nel paese dal 1991. In totale, dal 1991 ad oggi, 357 bambini e 38 donne sono stati feriti e uccisi a causa delle esplosioni di munizioni a grappolo. Dal novembre 2020 al 6 ottobre 2022, a seguito di esplosioni di mine, 44 persone sono morte e 213 hanno riportato ferite di varia gravità. Il numero totale di morti e feriti durante questo periodo è stato di 257 persone, inclusi nove bambini e una donna. Tra le vittime delle esplosioni di mine ci sono anche tre rappresentanti dei media. (Rum)