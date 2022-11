Speciale difesa: Iran, nuove proteste a Teheran e in tutto il Paese dopo repressioni nelle province curde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si placano le proteste in Iran con nuove appelli a manifestare in tutto il Paese in solidarietà con i manifestanti nelle province a maggioranza curda, in particolare nell’Azerbaigian occidentale, colpita duramente dalla repressione delle forze di sicurezza iraniane. Per arginare nuovi focolai di protesta, il governo ha dispiegato le forze di terra dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) nelle città e nei villaggi della provincia del Kurdistan e nell’Azerbaigian occidentale per reprimere brutalmente i manifestanti. Secondo quanto riferisce il sito “Critical Threats” ventinove gruppi giovanili di quartiere hanno rilasciato una dichiarazione congiunta il 23 novembre chiedendo l’organizzazione di nuove proteste dimostrando quello che appare come un primo coordinamento delle manifestazioni, finora molto frammentate. (Res)