Speciale difesa: Ucraina, premier polacco, Patriot tedeschi al Paese sono una buona proposta

22 luglio 2021

- Lo schieramento di sistemi di difesa aerea Patriot tedeschi in Ucraina assicurerà la difesa della parte occidentale del Paese ma anche della Polonia. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, parlando prima del vertice dei capi di governo del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria – V4) che si tiene oggi a Kosice, in Slovacchia. Il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, ha informato ieri di essersi rivolto alla Germania affinché fornisca all’Ucraina i sistemi Patriot in precedenza proposti alla Polonia. “Dopo il tragico evento a Przewodow, sappiamo che la frontiera orientale polacca e quella occidentale ucraina sono uno stesso spazio. Vorremmo che questo spazio fosse difeso al meglio, che le città ucraine fossero protette”, ha detto Morawiecki. Da quest’area “fuggono ondate di profughi in Polonia” e “temiamo una nuova grande ondata”, ha spiegato il premier polacco. (Vap)