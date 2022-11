Speciale difesa: iniziativa 5+5 si riunisce di nuovo a Rabat senza Tunisia e Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la seconda volta in meno di un mese si incontrano in Maroccoi rappresentanti delle Forze armate dei Paesi aderenti all'iniziativa "5+5 difesa", in assenza di Algeria e Tunisia. Lo ha confermato il comando generale delle Forze armate reali marocchine. La 35esima riunione del comitato direttivo, presieduta dal Regno del Marocco, è iniziata ieri a Rabat e si concluderà nella giornata di oggi. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di otto Stati membri dell’iniziativa: Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo e Spagna. Nella nota, il comando generale delle Forze armate marocchine riferisce che questo incontro ad alto livello include una revisione dell'esito delle attività programmate per l'anno 2022, il completamento del piano d'azione 2023, nonché la redazione della dichiarazione ministeriale congiunta, che sarà approvata e firmato durante la 18esima riunione dei ministri della Difesa degli Stati membri dell'iniziativa, prevista per il 16 dicembre 2022 sempre Rabat. Vale la pena sottolineare che Algeria e Tunisia hanno entrambi rapporti diplomatici tesi con il Marocco per via del sostegno fornito dai due Paesi al Fronte Polisario, organizzazione militante e movimento politico attivo nel Sahara occidentale, impegnato per la realizzazione dell’autodeterminazione di questa regione (ex colonia spagnola) controllata in gran parte da Rabat. (Res)