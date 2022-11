Speciale difesa: Yemen, delegato Cina all’Onu chiede ripristino della tregua e fine tensioni sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha chiesto attraverso il suo rappresentante alle Nazioni Unite, Zhang Jun, il ripristino della tregua in Yemen e il tempestivo allentamento delle tensioni sul campo. La tregua di sei mesi raggiunta tra gli houthi, gli insorti sciiti zaiditi del nord sostenuti dall’Iran, e il governo riconosciuto del Paese “ha portato significativi dividendi di pace al popolo yemenita. Ripristinare la tregua non è solo nell'interesse comune del popolo, ma anche un'aspettativa condivisa dai Paesi della regione e dalla più ampia comunità internazionale. Attualmente, la finestra di opportunità per la pace nello Yemen rimane aperta”, ha detto ieri Zhang durante una riunione del Consiglio di sicurezza. La Cina condanna fermamente gli attacchi ai civili e alle infrastrutture, ha aggiunto, invitando le parti in conflitto, in particolare gli houthi, a "mettere al primo posto gli interessi del popolo yemenita, a rimanere impegnati sulla via della soluzione politica” e a cessare le ostilità quanto prima. (Cip)