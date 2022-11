Imprese: l'industria degli eventi riparte da Roma, più digitale e attenta ai mercati stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo due anni di pandemia, il 2022 è stato l'anno della ripresa dei grandi eventi a Roma e in Italia. Per la prima volta quest'anno la Capitale ha ospitato la "Live Communication Week", evento interamente dedicato ai protagonisti del settore e che solitamente si tiene a Milano. Insieme alla settimana dedicata ai grandi eventi Roma ha accolto ieri sera anche le premiazioni dei Best event awards (Bea) Italia e Best event awards world, targati Adc Group e da sempre punto di riferimento dell’industria degli eventi italiana e internazionale. A portare a casa un totale di 16 premi, tra i quali il Bea Grand Prix con Ferrari, è stata l’agenzia Ninetynine con Simone Mazzarelli, fondatore e Ceo della stessa, premiato come miglior Direttore creativo dell’anno. L'appuntamento, che si è trasferito a Roma grazie alla precedente vittoria nel 2021 di Ninetynine, si terrà fino al prossimo 26 novembre al Pratibus District, in zona Prati. (segue) (Rer)