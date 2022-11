Imprese: l'industria degli eventi riparte da Roma, più digitale e attenta ai mercati stranieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella ripresa economica post pandemica "il ruolo del turismo degli eventi è stato fondamentale", ha spiegato il presidente del Convention Bureau Roma e Lazio, Stefano Fiori, intervenuto nel corso dei dibattiti organizzati ieri mattina alla Live Communication Week. Dopo due anni di serrata "lavorando solo sul digitale c'era l'esigenza da parte delle aziende di vedersi fisicamente", ha sottolineato. Secondo Fiori, però, qualche risvolto positivo la pandemia lo ha portato: "L'utilizzo delle tecnologie e del digitale". E pertanto "eventi in presenza con l'utilizzo massivo anche di attività digitali". Durante i due anni di Covid, infatti, “è ripartita tutta l’industria digitale degli eventi”, ha aggiunto Salvatore Sagone, presidente di Adc Group e organizzatore della Live communication week e del premio Bea. “C’è stata un’accelerazione della trasformazione digitale molto importante, cosa che ci porteremo anche nel prossimo futuro, anzi credo che rimarrà per sempre - ha sottolineato -. Nel 2022 il mercato degli eventi si è ripreso del 40 per cento raggiungendo quasi i 700 milioni di fatturato e le prospettive per il prossimo biennio sono sicuramente favorevoli”. (segue) (Rer)