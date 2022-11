Imprese: l'industria degli eventi riparte da Roma, più digitale e attenta ai mercati stranieri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A discapito della situazione politica internazionale l'Italia, e insieme a lei la Capitale, stanno infatti vivendo un periodo positivo, con "dati incoraggianti per l'estate 2022 e ancora di più per l'autunno e per le prenotazioni del 2023", ha spiegato la vicepresidente del Comitato turismo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Roberta Garibaldi. E oltre alla sfera del turismo, ad essere cambiata con la pandemia è anche "la geografia del Paese", ha proseguito Garibaldi, con le persone che "grazie al lavoro agile scelgono di stare maggiormente in periferia, con un nuovo equilibrio tra urbano e rurale". Le aziende che operano nei grandi eventi, secondo Fiori, "probabilmente fattureranno più nel 2022 che nel 2019, pre pandemia", ha detto. Un fenomeno, assicura il presidente del Convention Bureau Roma e Lazio che "non è una bolla perché abbiamo dei segnali fortissimi anche per il triennio 2023/2025". (segue) (Rer)