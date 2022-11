Imprese: l'industria degli eventi riparte da Roma, più digitale e attenta ai mercati stranieri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Proprio Roma nei prossimi anni potrebbe diventare la città volano per l'economia italiana. Sono diversi, infatti, i grandi eventi che la Capitale è pronta a ospitare. Dal Giubileo del 2025 agli Europei di Calcio del 2032 fino ad Expo 2030, se le candidature, come si auspica, dovessero andare a buon fine. I grandi eventi "generano pressione sui meccanismi decisionali, amministrativi e procedurali" una spinta "impareggiabile quando c'è da raggiungere un risultato", ha spiegato il presidente del Comitato promotore per Expo 2030 a Roma, Giampiero Massolo. "Da troppo tempo manca un evento mobilitante, in Italia e a Roma - ha sottolineato Massolo -. La pressione per ottenere la candidatura, e poi per realizzare Expo, è sicuramente molto importante e riguarda una città, che è la Capitale di un grande Paese, e quindi la sua collocazione naturale di tramite con l'Europa". (Rer)