Spagna: ministro Esteri Albares, guerra in Ucraina ha impatto maggiore su Paesi Mediterraneo

- La guerra in Ucraina ha un impatto maggiore sui Paesi che fanno parte dell'Unione dei Paesi del Mediatore (UpM)a causa della sua vicinanza a questa regione e per questo è necessaria "cooperazione e dialogo". Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, nel corso di una conferenza stampa a Barcellona nell'ambito del 7mo Foro regionale dell'Unione del Mediterraneo. Il capo della diplomazia di Madrid ha posto l'accento che il processo di globalizzazione nel mondo "sembra essere entrato in regressione", dopo di che ha insistito sul rafforzamento delle relazioni dell'Ue con i Paesi vicini con al centro di questa cooperazione i giovani e delle donne.(Spm)