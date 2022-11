Femminicidio: Lega, bene Commissione, necessaria per arginare fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo soddisfazione per l'approvazione del ddl che istituisce la commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, organo necessario per dare al Parlamento indicazioni utili a contrastare la violenza di genere e fornire un esame delle lacune esistenti nel sistema. La cronaca ci dimostra ogni giorno che abbiamo ancora bisogno di approfondire le reali cause di femminicidio e dunque è fondamentale che le istituzioni mettano in campo tutti gli strumenti necessari a farlo, con l’obiettivo di garantire una cultura delle relazioni improntata sull’educazione alla parità di genere, passo fondamentale per arginare il fenomeno nella nostra società". Lo dichiarano in una nota Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega, Mara Bizzotto, vicepresidente vicario e Nino Germanà, vicepresidente. (Com)