Legge bilancio: Fontana, 30 euro cifra molto bassa, soluzione giusta per favorire commercio

- "Credo che vada nella direzione per cui oggi i costi dell'utilizzo della carta di credito sono ancora alti, per cui molte volte i commercianti fanno fatica ad accettarli. 30 euro è una cifra sicuramente molto bassa, penso possa essere una soluzione per favorire ancora di più il commercio". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del Golden Skate Awards a Palazzo Lombardia, commentando la manovra del governo, in particolare le novità contenute nella bozza della Legge di Bilancio con lo stop alle sanzioni per chi non accetta carte di credito da gennaio 2023, e al decreto del Ministero del Made in Italy che prevederà la cancellazione dell'obbligo di accettare il bancomat e le carte di credito per i pagamenti al di sotto dei 30 euro. (Rem)