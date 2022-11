Ucraina: governo spagnolo condanna ultimi bombardamenti contro infrastrutture critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha condannato "categoricamente" gli ultimi bombardamenti contro infrastrutture critiche da parte della Russia in Ucraina, attacchi che il governo di Pedro Sánchez considera "crimini di guerra". "La Spagna condanna con la massima fermezza l'ultimo bombardamento russo sull'Ucraina diretto contro obiettivi civili e infrastrutture civili critiche, comprese le centrali elettriche, con la conseguenza di lasciare milioni di persone senza accesso al riscaldamento, all'acqua e all'elettricità in pieno inverno", ha dichiarato il ministero degli Esteri in un comunicato. A questo proposito, l'esecutivo di Madrid ha avvertito che questi attacchi "potrebbero scatenare una nuova crisi umanitaria in Ucraina". Il governo spagnolo ha espresso le sue "più sentite condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime di questi attentati", ribadendo "il suo fermo sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti".(Spm)