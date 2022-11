I fatti del giorno – Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Pichetto Fratin, contrari a misure della Commissione Ue, trattare pacchetto per intero - C'è la condivisione, fra 15 Paesi critici, a non aderire alla proposta presentata dalla Commissione europea sulle misure energetiche di emergenza. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia di Bruxelles. Abbiamo appena terminato una riunione tra i Paesi critici verso la proposta della Commissione e c'è la condivisione di non aderire alla proposta" ha detto. "A questo punto, vogliamo valutare complessivamente sia la proposta della Commissione sul tetto al prezzo del gas, sia gli altri termini dell'accordo che possono riguardare gli altri temi, dalla solidarietà alla trasparenza, ma tutto in un unico blocco", ha aggiunto. "Su questo terremo la posizione", ha assicurato il ministro ai cronisti, specificando che i Paesi critici sulla proposta della Commissione Ue "sono 15". La volontà, ha spiegato Pichetto Fratin, "è trattare l'intero pacchetto. Su alcuni temi può esserci benissimo un accordo, ma la questione è che noi vogliamo trattare tutto complessivamente", ha concluso. (segue) (Rin)