- Coree: la sorella del leader nordcoreano Kim definisce il presidente sudcoreano Yoon un "idiota" - Kim Yo-jong, vicedirettrice di dipartimento del Comitato centrale del Partito del lavoro della Corea del Nord e sorella del leader Kim Jong-un, ha definito il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol un "idiota", e ha minacciato di fare di Seul "un bersaglio" in un comunicato diffuso oggi dai media ufficiali nordcoreani. Criticando l'amministrazione del presidente sudcoreano per le sue politiche di rigore nei confronti del Nord, Kim ha avvertito che imporre sanzioni a Pyongyang non consentirà a Seul di conquistare "pace e comodità": "Mi domando per quale ragione il popolo sudcoreano rimanga spettatore passivo degli atti del 'governo' di Yoon Suk-yeol e di altri idioti che continuano ad alimentare questa pericolosa situazione", afferma il comunicato rilanciato dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". Secondo la sorella del leader nordcoreano, "appena gli Stati Uniti hanno parlato di 'sanzioni indipendenti' contro la Repubblica Popolare Democratica di Corea (la Corea del Nord), la Corea del Sud ha pappagallato le stesse posizioni". Kim ha paragonato Seul a "un cane randagio che segue l'osso datogli dagli Stati Uniti", e ha aggiunto che la Corea del Sud "non era il nostro bersaglio", almeno sotto l'amministrazione dell'ex presidente sudcoreano Moon Jae-in. Alle dichiarazioni di Kim Yo-jong, il ministero dell'Unificazione sudcoreana ha replicato esprimendo "profondo rammarico" per "la completa mancanza della più basilare etichetta" da parte della sorella del leader nordcoreano, e accusando la Corea del Nord di voler attribuire a Seul le conseguenze dei recenti lanci di missili balistici. (segue) (Res)