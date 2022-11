© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Pakistan: premier sceglie Asim Munir come nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito - Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, ha scelto il nuovo capo di Stato maggiore dell’Esercito e il nuovo presidente del Comitato dei capi di Stato maggiore: rispettivamente i generali Asim Munir e Sahir Shamshad Mirza. Lo ha annunciato la ministra dell’Informazione, Marriyum Aurangzeb. Il ministro della Difesa, Khawaja Asif, ha aggiunto che la decisione è stata presa secondo la legge e la Costituzione e ha auspicato che il presidente, Arif Alvi, accolga le nomine raccomandate dal premier senza controversie. Le nomine, infatti, cadono in un momento di aspra contestazione del governo da parte del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), all’opposizione. A questo proposito, l’ex primo ministro Khan, presidente del Pti, ha affermato che Alvi, che proviene dallo stesso partito, lo consulterà “sicuramente”. I nomi resi noti oggi erano tra quelli anticipati dalla stampa pachistana alla vigilia della scelta. (segue) (Res)