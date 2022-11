I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: controlli a Tor Bella Monaca, allacci abusivi e spaccio droga, 3 arresti e 11 denunce - Nuovo controllo straordinario da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volto ad arginare il fenomeno delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas negli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Tor Bella Monaca, arrestando 4 persone e denunciando a piede libero, complessivamente, 11 persone per furto aggravato. eri i Carabinieri del Gruppo e della Compagnia di Frascati con quelli della Stazione di Tor Bella Monaca, del Nas di Roma, dell’Asl Roma 2 e unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria, unitamente a funzionari dell’ufficio Ater e al personale tecnico delle società Acea Ato-2, Areti Spa e Italgas sono entrati in azione nei rispettivi settori di competenza. Tre persone, un uomo e due donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con il sequestro di 580 grammi tra hashish, cocaina e marijuana. Denunciate in stato di libertà, per furto aggravato 11 persone, durante i controlli alle palazzine di via dell’Archeologi, con verifica degli allacci alle reti di distribuzione elettrica, idrica e gas. Alcune di queste persone erano allacciate abusivamente solo alla rete del gas, altre a rete elettrica e gas ma alcune sia a gas che a rete elettrica e acqua. Con l’ausilio del personale tecnico delle società di distribuzione gli allacci abusivi sono stati immediatamente rimossi. Ulteriori 11 allacci abusivi sono stati rimossi collegati ad appartamenti i cui occupanti sono in corso di identificazione. (segue) (Rer)