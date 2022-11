I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: spaccia e occupa casa popolare a Tor Bella Monaca, arrestato - Nel corso di un controllo straordinario da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volto ad arginare il fenomeno dello spaccio e delle occupazioni abusive e degli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas negli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Tor Bella Monaca, i militari hanno arrestato un romano sorpreso con la droga nell’appartamento che occupava abusivamente in via dell’Archeologia 106. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà e al termine degli accertamenti, l’abitazione verrà restituita al Comune di Roma, ente proprietario dell’immobile. (segue) (Rer)