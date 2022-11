I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: confiscato patrimonio da 15 milioni euro a pregiudicati, 90 auto ville appartamenti e barche - I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma - confermato per l’intera totalità dei beni dalla Corte di appello capitolina e divenuta definitivo a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione – per beni mobili e immobili, oltre a disponibilità finanziarie, per un valore di circa 15 milioni di euro, riconducibili a quattro pluripregiudicati, dediti alla commissione di plurimi reati anche in forma associativa quali furto, truffa, riciclaggio, ricettazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti economico-patrimoniali svolti dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Frascati, hanno evidenziato, oltre alla pericolosità sociale del gruppo, la rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e l’ingente patrimonio nella loro disponibilità e questo ha portato al sequestro nel 2019 e alla confisca di I grado a luglio del 2020. I pregiudicati godevano tutti un elevato tenore di vita, con la frequentazione di esclusivi club della Capitale e delle più rinomate località marittime, raggiunte a bordo di una imbarcazione a vela, anch’essa colpita dal provvedimento con cui lo Stato ha incamerato definitivamente nel suo patrimonio 30 unità immobiliari (ville, appartamenti e terreni), 90 autovetture, conti correnti, quote societarie e l’intero patrimonio di 9 società, tra le province di Roma e Latina, nonché un noto locale della movida romana in zona Tiburtina. Confiscato anche denaro contante per circa 100 mila euro, trovato in possesso di uno dei membri della famiglia, di cui lo stesso non era stato in grado di giustificarne la legittima provenienza. (segue) (Rer)