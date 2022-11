Ricerca: Bernini, Italia deve competere su frontiera tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- La competizione globale “si combatte sulla frontiera tecnologica ed è lì che l’Italia deve essere e competere: siamo parte della storia e non spettatori non partecipanti” ma “serve una visione consapevole”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso della cerimonia per l’inaugurazione del nuovo supercomputer “Leonardo”, al Tecnopolo di Bologna. (Rin)