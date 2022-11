Ucraina: Tajani, difesa valori ha prezzo che non posso pagare famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sappiamo bene che la difesa dei valori ha un prezzo, però non vogliamo che a pagarlo siano famiglie e imprese in maniera troppo gravosa. Ecco perché la manovra dedica gran parte dei mezzi a disposizione al loro sostegno". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine del suo intervento all'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo. Il ministro ha poi sottolineato che tutte le azioni intraprese in questi mesi di conflitto "servano per portare alla pace: difendere l'Ucraina significa permettere all'Ucraina di non essere sconfitta. Significa quindi poter avere seduti allo stesso tavolo ucraini e russi". "Il nostro obiettivo è la pace, ma deve essere giusta. Non può esserci pace se l'Ucraina viene invasa dai russi perché quella è resa", ha concluso Tajani.(Rem)