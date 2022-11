Legge bilancio: Calenda, nostro giudizio negativo, ne parlerò con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il nostro giudizio sulla manovra di governo è negativo, ma abbiamo fatto delle proposte alternative che sono a saldi invariati, non con più soldi, ma con un diverso uso dei soldi". Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo a Calenda parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa per presentare il nuovo gruppo consiliare del Terzo polo in Consiglio regionale della Lombardia, a cui aderisce anche il consigliere regionale Gianmarco Senna, costituito da Azione, Italia viva e la lista civica Lombardia 3.0 della consigliera Elisabetta Strada. "In particolare - ha spiegato - per quello che concerne la sanità, che è in una condizione disastrosa, il contenimento dei costi dell'energia, attraverso un tetto nazionale al costo delle bollette e del gas" ma penso anche a "un diverso impianto vicino a quello del reddito di inclusione per il reddito di cittadinanza, al ripristino per intero di Impresa 4.0. Calenda ha poi annunciato che questi sono gli argomenti di un incontro che avrà con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Di queste cose parlerò con lei in un'ottica in cui siamo avversari, ma non nemici. E quindi si discute e si propone". (Rem)