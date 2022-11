Violenza donne: Uil Lazio, a Roma uno stupro al giorno e un femminicidio al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di una donna al mese uccisa e più di una violenza sessuale al giorno nella Capitale. Con 12 femminicidi tra gennaio e ottobre 2022 e con 371 casi di violenza sessuale accertati nel 2021, a Roma si concentra il 74 per cento di tutte le denunce del Lazio che risulta tra le prime regioni in Italia per i cosiddetti reati di genere - ovvero maltrattamenti verso famigliari e conviventi, violenze sessuali, stalking - e la terza per numero di donne uccise nei primi dieci mesi di quest'anno (dopo Lombardia e Veneto). Questo quanto emerge nel report su femminicidio e violenza di genere nella nostra regione realizzato dal Uil Lazio e dall'Eures. (segue) (Com)