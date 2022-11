Violenza donne: Uil Lazio, a Roma uno stupro al giorno e un femminicidio al mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 35,4 denunce per stalking ogni 100 mila abitanti (a fronte di 29,0 in Italia), il Lazio si colloca al quinto posto tra le regioni italiane per rischio vittimogeno, mentre sale addirittura al terzo posto per diffusione dei maltrattamenti familiari, pari a 44 denunce ogni 100 mila abitanti, contro 37,4 in Italia. Particolarmente allarmante è la crescita di quelle commesse su vittime minori di 14 anni, passate da 23 a 33 (+43,5 per cento), superando in termini percentuali la media nazionale (+35,8 per cento, passando da 335 nel 2020 a 455 nel 2021); anche in questo caso è Roma a registrare l'incremento più elevato (+90,9 per cento), con 21 denunce contro le 11 dell'anno precedente. (segue) (Com)