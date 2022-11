Violenza donne: Uil Lazio, a Roma uno stupro al giorno e un femminicidio al mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- "Ci troviamo ogni anno purtroppo a fare la conta delle donne uccise, violentare, stalkerizzate- commenta il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica - numeri e dati che non vorremmo mai dare, numeri e dati che sono in realtà persone, uccise si' da uomini che dicevano di amarle, ma anche da un sistema non sempre tutelante. Non basta il 25 novembre, non bastano le panchine rosse, sebbene rappresentino dei simboli importanti, serve un cambiamento radicale nella lotta alla violenza, ma anche al maschilismo e alla cultura patriarcale che, nonostante le leggi e l'inevitabile evoluzione culturale, continuano purtroppo a dominare. Dominano nel mancato riconoscimento della parità di genere sui posti di lavoro, nella differente retribuzione, nell'accudimento dei figli o dei famigliari anziani da parte esclusivamente delle donne. Dominano nei commenti ancora molto diffusi sull'abbigliamento femminile, nei giudizi elargiti senza scrupoli, nella difficoltà a utilizzare ancora oggi il genere femminile nei sostantivi 'di potere' solitamente declinati al maschile. Anche il linguaggio, i commenti fuori campo hanno la loro importanza. Sono il sostrato su cui si possono innestare pregiudizi e presunti valori su cui si formano i nostri ragazzi o si influenza l'opinione pubblica". (segue) (Com)