Violenza donne: Uil Lazio, a Roma uno stupro al giorno e un femminicidio al mese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultano in forte crescita (+41 per cento) anche le chiamate al numero antiviolenza 1522. Nell'ultimo biennio infatti le donne che si sono rivolte al numero di emergenza sono passate da 2.525 a 3.577 e, sebbene molte chiamate siano richieste informative sul servizio, appare rilevante il numero delle richieste di aiuto da parte di vittime di violenza (1.533, pari ad oltre 4 al giorno nel Lazio), che peraltro registrano un incremento del +84 per cento rispetto al 2019. Con 8 femminicidi è sempre la Capitale a registrare il numero più alto di donne uccise nei primi dieci mesi del 2022 e, se la famiglia si conferma l'ambito più a rischio (38 delitti negli ultimi 4 anni, pari al 79,2 per cento del totale), nel 2022 molti sono stati anche i casi avvenuti fuori dalle mura domestiche. Il triplice omicidio accaduto pochi giorni fa nel quartiere Prati ne è una triste conferma. (Com)