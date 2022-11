Moldova: commissario Ue all'Ambiente atteso domani a Chisinau  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per l'Ambiente, Virginijus Sinkevicius, sarà domani in visita a Chisinau, in Moldova. Lo riferisce il portale d'informazione "deschide.md". Secondo il programma della visita, Sinkevicius parteciperà alla conferenza "Adattamento ai cambiamenti climatici nella silvicoltura e nell'agricoltura". Il commissario Ue incontrerà la presidente della Moldova, Maia Sandu, il presidente del Parlamento, Igor Grosu, la premier, Natalia Gavrilita, ma anche altri membri del governo. Inoltre, Sinkevicius terrà un discorso nella sessione plenaria del Parlamento. (Rob)