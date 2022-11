Energia: Fastweb con Centre for Climate Repair dell’Università di Cambridge per la rigenerazione della biomassa marina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto che ha l'obiettivo di rigenerare la biomassa marina, combattere la desertificazione degli oceani e incrementare l'assorbimento e il sequestro della CO2, studia come favorire la naturale funzione degli oceani di assorbimento dei gas ad effetto serra attraverso la rigenerazione dei nutrienti organici presenti in misura ormai sempre più scarsa nelle acque profonde a causa della significativa riduzione della popolazione di balene. Marine Biomass Regeneration è un progetto di ricerca internazionale che Fastweb ha scelto di sostenere in linea con la sua strategia "Tu sei Futuro" e con l'impegno per la lotta al cambiamento climatico, e con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un futuro sempre più eco sostenibile per tutti. L'iniziativa si affianca infatti alle campagne per la salvaguardia dell'ambiente che l'azienda ha scelto di sostenere e che la vedono impegnata dal 2021 in attività di forestazione delle periferie delle principali città italiane a fianco del progetto Mosaico Verde e dal 2022 nella realizzazione di aree di conservazione marina locale su tratti di costa del litorale italiano insieme a Worldrise Onlus. (segue) (Com)