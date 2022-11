Energia: Fastweb con Centre for Climate Repair dell’Università di Cambridge per la rigenerazione della biomassa marina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli anni a causa delle attività dell'uomo gli oceani si sono gravemente ammalati ed è drasticamente diminuita la popolazione delle balene, un fattore questo che ha alterato sensibilmente il ricircolo dei nutrienti e di conseguenza la quantità presente sulla superficie degli oceani di fitoplancton, essenziale nella rete alimentare dei pesci e per la produzione di ossigeno. In questo contesto si inserisce l'azione di Marine Biomass Regeneration che si sta impegnando a studiare come rigenerare la biomassa negli oceani e riportare la popolazione delle balene a quella del passato, così che non solo gli oceani possano essere rigenerati, ma possano anche svolgere la loro naturale funzione di assorbimento e sequestro della CO2. (Com)