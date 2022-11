Fvg: Coldiretti, positivo ritorno voucher per lavoro agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno dei voucher o “buoni lavoro” è una buona notizia per il settore agricolo. Ne è convinto il direttore generale di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Cesare Magalini, secondo cui “i buoni lavoro sono importanti nelle campagne dove occorre lavorare con la semplificazione burocratica per salvare i raccolti e garantire nuove opportunità di reddito in un momento particolarmente difficile per il Paese”. Coldiretti Friuli Venezia Giulia sottolinea come il governo abbia di fatto accolto le sollecitazione dell’organizzazione sul tema della manodopera agricola e conferma la disponibilità al confronto con istituzioni e sindacati per individuare le modalità più adeguate “nella prospettiva della semplificazione per le imprese e delle necessarie tutele per i lavoratori agricoli”. (Frt)