India-Australia: accordo commerciale, Modi ringrazia Albanese dopo ratifica parlamentare

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ringraziato l’omologo dell’Australia, Anthony Albanese, per la ratifica da parte del parlamento australiano dell’Accordo di cooperazione economica e commerciale (Ecta). La sua entrata in vigore “sarà molto apprezzata dalle nostre comunità imprenditoriali e rafforzerà ulteriormente il partenariato strategico globale India-Australia”, ha scritto il premier indiano su Twitter. I negoziati sono stati lanciati il 30 settembre 2021 e conclusi alla fine di marzo di quest’anno. L’accordo è stato firmato ad aprile e l’entrata in vigore è prevista 30 giorni dopo la conferma scritta da parte di entrambi i Paesi del completamento delle rispettive procedure interne. (segue) (Inn)