Anci: Meloni, Comuni hanno bisogno che Stato li sostenga

- "Grazie ai sindaci italiani per come sono riusciti a mantenere viva la connessione tra istituzioni e cittadini, per come a volte hanno perfino salvato la faccia alle istituzioni italiane nel rapporto con i cittadini. Il ruolo dei Comuni è stato in questi anni fondamentale nella realizzazione delle infrastrutture. I Comuni hanno bisogno che lo Stato li sostenga con misure a supporto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento alla XXXIX assemblea annuale dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), a Bergamo. (Rin)