Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simone Mazzarelli, fondatore e Ceo di Ninetynine premiato ieri sera come Direttore creativo dell’anno durante la 19esima edizione dei Best Event Awards (Bea) Italia e Best Event Awards World. Ninetynine è stata la vincitrice di 16 premi tra i quali il Bea Grand Prix con Ferrari. (Rer)