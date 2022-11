Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ore 16, Barolo (CN), Castello di Barolo, l’assessore Protopapa presenzia alla firma dell’accordo volontario tra aziende e Ministero della Transizione ecologica “Progetto VIVA La Sostenibilità nella vitivinicoltura in Italia”TorinoOre 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Pari Opportunità. Odg: iniziative della Città in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donneOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della V Commissione. Odg: presentazione festival Plurilingue "Lingue in scena 2023"Ore 13, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: interventi missione 5 PNRR Servizi SocialiOre 15:45, l'assessora Foglietta partecipa online alla Conferenza Nazionale sui PUMSOre 16:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni VI e I. Odg: verifica dello stato di attuazione del Projet Financing di Iren della Città di Torino. (Rpi)