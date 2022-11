Americhe: presidente Ecuador oggi in Messico, in agenda incontro con Lopez Obrador

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, è arrivato mercoledì sera a Città del Messico, dove si incontrerà con l'omologo Andrés Manuel Lopez Obrador. L'obiettivo principale della missione, ha detto lo stesso Lasso, è quello di far compiere passi avanti al Trattato di libero commercio, passo necessario perché l'Ecuador possa completare la richiesta di aderire all'Alleanza del Pacifico, il blocco cui al momento appartengono anche Colombia, Perù e Cile. "Partiamo per il Messico per realizzare una visita ufficiale per aumentare i legami di amicizia e cooperazione tra le nazioni. Consolideremo la nostra intenzione di progredire nel processo negoziale per il Trattato di libero commercio", aveva scritto Lasso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter prima di partire. Il presidente viaggia accompagnato dai ministro della Produzione, Julio Prado, e degli Esteri, Juan Carlos Holguin, protagonisti dei round negoziali sin qui svolti per il tlc. (segue) (Mec)