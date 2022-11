Americhe: presidente Ecuador oggi in Messico, in agenda incontro con Lopez Obrador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita di Lasso si tiene nei giorni in cui si sarebbe dovuto celebrare il vertice dei capi di Stato dell'Alleanza del Pacifico. Un appuntamento che la presidenza messicana ha rinviato a data da destinarsi, vista l'impossibilità a partecipare del presidente del Perù, Pedro Castillo. Il Parlamento peruviano non aveva infatti concesso il via libera alla trasferta, ritenendola un rischio per il normale svolgimento delle cause aperte sul conto di Castillo. Una posizione cui Lopez Obrador non ha risparmiato critiche. Se il vertice dell'Alleanza "i fosse tenuto senza il presidente del Perù si starebbe appoggiando un atteggiamento del Congresso che sta danneggiando il Paese". Il presidente messicano ha proposto quindi che il vertice annullato si tenga a dicembre in Perù, anche per poter cedere la presidenza pro tempore del blocco a Castillo. "Sono il presidente pro tempore di questa alleanza e spetta a Castillo assumere la prossima presidenza", ha detto Amlo, precisando quindi che sta "esplorando con gli altri membri dell'Alleanza la possibilità di fare l'incontro a Lima". "È probabile che si possa fare a dicembre", ha aggiunto. (segue) (Mec)