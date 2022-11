Americhe: presidente Ecuador oggi in Messico, in agenda incontro con Lopez Obrador (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza del Pacifico è un blocco commerciale formato da quattro paesi: Cile, Colombia, Messico e Perù. Il progetto nasce il 28 aprile 2011 con la Dichiarazione di Lima su spinta degli allora presidenti di Perù e Cile Alan Garcìa e Sebastian Pinera ma formalmente esso si costituì il 6 luglio 2012 con la Dichiarazione del Paranal ad Antofagasta. Obiettivo finale dell’organizzazione è "l’integrazione tra queste economie e la creazione di azioni comuni per definire legami commerciali con l’Asia-Pacifico, sulla base di accordi commerciali bilaterali esistenti tra gli stati membri". L’Alleanza rappresenta una popolazione di circa 230 milioni di persone con un Prodotto interno lordo di 2100 miliardi di dollari, equivalente al 38 per cento del pil dell'America Latina. Il reddito annuale pro capite è di oltre 18 mila dollari mentre i quattro paesi che integrano il blocco racchiudono il 59 per cento del commercio della regione con il resto del mondo. L’organismo ha dato vita anche a una borsa valori comune, il Mercato comune latinoamericano (Mila), piazza dove raccolgono finanziamenti e offrono azioni oltre 700 imprese. (Mec)