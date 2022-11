Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), ascolteremo Parlamento, ma margini di spesa ridotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I tempi per l'approvazione della manovra sono stretti, ma comunque siamo nei limiti e non rischiamo l'esercizio provvisorio. Anzi, per quanto il calendario corra, comunque sarà dato più spazio alla discussione parlamentare rispetto alla legge di bilancio dello scorso anno, quando per discutere gli emendamenti furono lasciati appena un paio di giorni". Lo ha detto ad "Agorà" su Rai 3 la deputata di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli. "Quanto alle proposte di modifica, il Parlamento è sovrano e dunque ci confronteremo con il massimo rispetto. Sempre tenendo a mente, però, che per nuovi impegni di spesa c'è davvero poco margine", ha concluso. (Rin)