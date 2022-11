Marocco: re Mohamed VI riceve segretario Onu Guterres, ribadita adesione iniziativa autonomia Sahara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il re del Marocco Mohammed VI ha ribadito durante un incontro con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, la sua adesione alla "soluzione della controversia sulla regione del Sahara sulla base dell'iniziativa di autonomia nel quadro della sovranità e dell'integrità territoriale del regno". Lo ha reso noto la corte reale in un comunicato stampa dopo l’incontro avvenuto ieri tra il sovrano marocchino e il segretario generale dell'Onu a Rabat. Nell’incontro con Guterres, re Mohamed VI ha anche affermato il sostegno del Regno agli sforzi del segretario generale e del suo inviato nella regione del Sahara, Staffan de Mistura, nonché alla Missione delle Nazioni Unite per la regione del Sahara (Minurso) per monitorare il cessate il fuoco. Guterres da parte sua ha elogiato "il contributo costruttivo e coerente del Regno per preservare e consolidare la pace, migliorare la stabilità e promuovere lo sviluppo, specialmente nel continente africano". (Res)