Marocco: ministro Esteri incontra omologo yemenita, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha incontrato ieri l'omologo yemenita Ahmed Awad bin Mubarak, a margine della loro partecipazione al nono Forum globale delle Nazioni Unite per l'Alleanza delle civiltà, ospitato dalla città marocchina di Fez. Lo ha riferito il ministero degli Affari esteri yemenita in una nota. Durante l’incontro, Bin Mubarak ha discusso con il ministro degli Esteri marocchino di borse di studio per studenti yemeniti in Marocco, nonché di facilitare il processo di ingresso dei cittadini yemeniti nel regno, e di lavorare per attuare quanto concordato durante la sua precedente visita nel Paese nordafricano, soprattutto per quanto riguarda le questioni consolari o quelle relative al dialogo e alla consultazione politica. Il ministro yemenita ha inoltre rinnovato la volontà dello Yemen di coordinarsi con il Marocco su tutte le questioni di dimensione araba e internazionale, osservando che esistono ampie prospettive di lavoro e cooperazione tra i due Paesi. (Res)