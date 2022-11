Gibuti-Marocco: presidente Guelleh riceve ministro Gioventù marocchina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Gibuti, Ismail Omar Guelleh, ha ricevuto ieri il ministro della Gioventù, della cultura e della comunicazione del Marocco, Mohamed El Mahdi Bensaid. Lo riferisce una nota dell’agenzia di stampa marocchina “Map”. Bensaid ha consegnato al presidente Guelleh un messaggio scritto dal re Mohamed VI. Dopo l’incontro con il presidente del Gibuti, Bensaid ha dichiarato alla stampa dopo l’incontro che il messaggio reale consegnato a Guelleh era incentrato sulle relazioni bilaterali e sui modi per migliorarle in tutti i campi. Il ministro ha aggiunto che "questo incontro è stata l'occasione per sottolineare la profondità delle relazioni storiche tra il Regno del Marocco e la Repubblica di Gibuti, che sono forti ed eccellenti". (Res)