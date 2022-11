Tunisia: emanato decreto presidenziale su Legge finanziaria suppletiva, deficit di 2,8 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato emesso ieri sulla Gazzetta ufficiale della Tunisia un decreto presidenziale relativo alla Legge finanziaria suppletiva per l'anno 2022. Il decreto mostra che le entrate del bilancio statale sono stimate in 41,13 miliardi di dinari (circa 12 miliardi di euro) mentre le spese del bilancio statale sono stimate in 50,04 miliardi di dinari (15 miliardi di euro), il che significa un deficit di circa 9 miliardi di dinari (2,8 miliardi di euro). (Tut)